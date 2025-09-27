‘Preti contro il genocidio’ è un invito a tutta la Chiesa Cosa mi aspetto da Papa Leone? Che convochi un giubileo delle forze disarmate

Ilfattoquotidiano.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa sono andati a fare, la premier Giorgia Meloni, i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, da Papa Leone XIV se non hanno capito che proprio il Vaticano ha per primo riconosciuto la Palestina?”. A rompere con palazzo Chigi è una parte significativa della Chiesa, quella fronda di sacerdoti e vescovi che nei giorni scorsi è scesa in piazza dietro lo striscione “Preti contro il genocidio”. A farsi portavoce di molti, in questa intervista in esclusiva a “Il Fatto Quotidiano.it”, è il presidente di Pax Christi, monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo emerito di Altamura Gravina. Qualcuno, per usare una terminologia un po’ desueta, lo definisce un disobbediente, altri si sono schierati con lui che chiede a gran voce al Pontefice di recarsi a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

8216preti contro il genocidio8217 232 un invito a tutta la chiesa cosa mi aspetto da papa leone che convochi un giubileo delle forze disarmate

© Ilfattoquotidiano.it - “‘Preti contro il genocidio’ è un invito a tutta la Chiesa. Cosa mi aspetto da Papa Leone? Che convochi un giubileo delle forze disarmate”

In questa notizia si parla di: preti - genocidio

È nata la rete "preti contro il genocidio"

Nasce la rete dei “Preti contro il genocidio” a Gaza: oltre 550 le adesioni di sacerdoti da tutto il mondo

Google blocca l’account della rete Preti contro il genocidio. “Violati i termini di servizio”

Cerca Video su questo argomento: 8216preti Contro Genocidio8217 232