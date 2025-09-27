“Cosa sono andati a fare, la premier Giorgia Meloni, i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, da Papa Leone XIV se non hanno capito che proprio il Vaticano ha per primo riconosciuto la Palestina?”. A rompere con palazzo Chigi è una parte significativa della Chiesa, quella fronda di sacerdoti e vescovi che nei giorni scorsi è scesa in piazza dietro lo striscione “Preti contro il genocidio”. A farsi portavoce di molti, in questa intervista in esclusiva a “Il Fatto Quotidiano.it”, è il presidente di Pax Christi, monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo emerito di Altamura Gravina. Qualcuno, per usare una terminologia un po’ desueta, lo definisce un disobbediente, altri si sono schierati con lui che chiede a gran voce al Pontefice di recarsi a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"'Preti contro il genocidio' è un invito a tutta la Chiesa. Cosa mi aspetto da Papa Leone? Che convochi un giubileo delle forze disarmate"