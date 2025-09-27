Presidio permanente per Gaza in piazza Scala a Milano | Con le tende in centro fino al 4 ottobre
È iniziato nella sera di venerdì 26 settembre il presidio permanente di USB per Gaza in piazza della Scala a Milano. L'iniziativa è stata lanciata su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: presidio - permanente
Milano, licenziato dopo autodenuncia su 104: presidio permanente alla Deloro di Pieve Emanuele
Milano, licenziato dopo autodenuncia su 104: presidio permanente alla Deloro di Pieve
Partito Socialista Italiana, presidio permanente nel centro cittadino
? Tende in piazza della Scala per Gaza e la Flotilla. Presidio permanente davanti a Palazzo Marino http://dlvr.it/TNKTkr #Gaza #Flotilla #Pace #DirittiUmani #Manifestazione - X Vai su X
Mobilitazione permanente verso la manifestazione nazionale del 4 ottobre a Roma. SAREMO IN PRESIDIO PERMANENTE FINO AL 4 OTTOBRE, VENITE A PORTARE SOLIDARIETA' E SOSTEGNO. - facebook.com Vai su Facebook
Presidio permanente per Gaza in piazza Scala a Milano: “Con le tende in centro fino al 4 ottobre” - È iniziato nella sera di venerdì 26 settembre il presidio permanente di USB per Gaza in piazza della Scala a Milano ... Lo riporta fanpage.it
Tende in piazza Scala per il presidio a sostegno della Palestina: “Resteremo qui fino al 4 ottobre” - È iniziato venerdì sera il presidio permanente di Usb che oggi si intersecherà con le iniziative della Fashion Week. Segnala milano.repubblica.it