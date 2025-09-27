Presidio per Gaza a Saione Il flash mob dei comitati

Lanazione.it | 27 set 2025

AREZZO Un pomeriggio di presidio e di assemblea partecipata. E’ questo il programma di Arezzo per la Palestina, il comitato spontaneo nato lo scorso giugno per portare avanti la causa del popolo da due anni martoriato dall’attacco israeliano. Appuntamento oggi alle 17 in piazza Saione. "Sarà un’occasione per scaldare i motori in vista dello sciopero generale del 4 ottobre a Roma- spiega Stefano Ferri, tra i membri del comitato-. Per quel giorno, ci aspettiamo una mobilitazione ancora più grande rispetto a quella del 22 settembre". Una mobilitazione che raccoglie tante cittadine e cittadini aretini, che oggi si troveranno nell’area pedonale di piazza Saione in presidio ma anche in assemblea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

