Presidente colombiano e Roger Waters insieme a manifestazione Pro-pal

New York, 27 set. (askanews) - Nelle immagini il presidente colombiano Gustavo Petro, camicia e pantaloni bianchi, cammina accanto al musicista britannico e co-fondatore dei Pink Floyd Roger Waters (t-shirt e pantaloni neri) nei pressi delle Nazioni Unite a New York. Sono diretti a una manifestazione pro-palestinese. Applausi e slogan durante il loro intervento con il megafono. "All'Assemblea generale dei popoli delle Nazioni Unite presenteremo una risoluzione in cui si afferma che le Nazioni Unite hanno l'ordine di costituire un esercito della salvezza mondiale il cui primo compito è liberare la Palestina", ha detto Petro alla folla, invitando poi a "disobbedire a Trump". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

