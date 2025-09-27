Presa nel programma top Chanel Totti debutto ufficiale in tv | che colpo dove va e con chi

Chanel Totti è pronta a fare il suo debutto televisivo in grande stile e ha deciso di condividere questa nuova avventura con un amico di lunga data. La figlia dell’ex capitano della Roma, infatti, parteciperà al noto programma insieme a Filippo Laurino, figlio della storica manager di Ilary Blasi, Graziella Lopedota. Le due famiglie si conoscono da anni e tra Chanel e Filippo si è consolidato un legame nato durante l’infanzia. Laurino, 26 anni, si è diplomato al liceo artistico e ha recentemente conseguito una laurea in video design, coronando un percorso di studi seguito con grande passione. Videomaker, appassionato di viaggi, natura e animali, Filippo vive con entusiasmo e curiosità il presente, tanto da possedere quattro serpenti e alcune specie di rospi, dettagli che rendono il suo profilo particolarmente originale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it