Preparati al ritorno di beast’s castle in disney dreamlight valley

Jumptheshark.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo aggiornamento di Disney Dreamlight Valley si avvicina rapidamente, con la data di lancio ufficiale prevista per il 1° ottobre. Questa nuova versione porterà un ritorno nel Regno di Belle e la Bestia, introducendo contenuti e personaggi inediti che arricchiranno l’esperienza di gioco. La novità principale sarà il ritorno a Beast’s Castle, con l’introduzione di nuovi residenti come Lumière e Cogsworth. La fase preparatoria è fondamentale per i giocatori che desiderano vivere appieno questa fase del gioco. come prepararsi al ritorno di beast’s castle in disney dreamlight valley. Preparare la valle per Lumière e Cogsworth. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

