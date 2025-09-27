Prende i soldi per l' affitto di una casa vacanza e poi sparisce | denunciato per truffa

Mette un annuncio per affittare una casa vacanze, riceve il bonifico e poi sparisce: scoperto, è stato denunciato per truffa. I carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina, al termine di attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà, un uomo di 45 anni, residente in provincia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

