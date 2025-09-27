Premio Letterario Camaiore l' internazionale a Widad Nabi
Camaiore, 27 settembre 2025 - La scrittrice curdo-siriana Widad Nabi è stata insignita del Premio Internazionale Camaiore per il suo ultimo libro di poesia, "Un continente chiamato corpo" (ed. Di Felice). Un'autrice vera e potente, che ha portato la testimonianza di un'infanzia passata nella Siria in guerra: ed è così che la sua poesia, incisiva e toccante, si erge a simbolo di una vita spesa a denunciare gli orrori vissuti e a predicare la pace. Proprio per questo, Nabi ha voluto rivolgere nel suo saluto anche un pensiero alla Palestina e a Gaza. A Edith Bruck il Presidente della Giuria tecnica Michele Brancale ha assegnato il Premio alla Carriera per una vita spesa a raccontare, anche in versi, gli orrori vissuti durante la seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
