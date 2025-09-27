Premio Estense vince Marzio G Mian con ' Volga Blues Viaggio nel cuore della Russia'
Il vincitore della sessantunesima edizione del Premio Estense è Marzio G. Mian, autore del libro 'Volga Blues. Viaggio nel cuore della Russia'. Al giornalista è dunque andata l'Aquila d'oro, dopo il verdetto giunto nella sera di sabato 27 settembre, nel corso della cerimonia al Teatro Comunale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Premio Estense, il finale con l’assegnazione dell’Aquila d’Oro. Il ‘Granzotto’ a Corrado Augias
Premio Estense 2025, vince Mian con 'Volga Blues'. Il 'Granzotto' a Corrado Augias - In finale anche Milena Gabanelli e Simona Ravizza, Gad Lerner, Paolo Rumiz
Marzio G. Mian vince il Premio Estense 2025 - Viaggio nel cuore della Russia" (Gramma Feltrinelli)