Premio Estense vince Marzio G Mian con ' Volga Blues Viaggio nel cuore della Russia'

Ferraratoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vincitore della sessantunesima edizione del Premio Estense è Marzio G. Mian, autore del libro 'Volga Blues. Viaggio nel cuore della Russia'. Al giornalista è dunque andata l'Aquila d'oro, dopo il verdetto giunto nella sera di sabato 27 settembre, nel corso della cerimonia al Teatro Comunale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: premio - estense

