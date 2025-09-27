Premio Estense il finale con l’assegnazione dell’Aquila d’Oro Il ‘Granzotto’ a Corrado Augias
Ferrara, 27 settembre 2025 – L’atteso appuntamento che ritorna. In alto il sipario, questo pomeriggio dalle 18 al Comunale “ Claudio Abbado ”, per la la cerimonia di premiazione della 61^ edizione del Premio Estense con la proclamazione del vincitore e la consegna dell’Aquila d’Oro 2025. L’evento sarà condotto, come da tradizione, da Cesara Buonamici e, anche quest’anno, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Premio Estense. La giuria tecnica dell’evento, presieduta da Alberto Faustini, e composta da Agnese Pini, direttrice di Qn-Resto del Carlino-Nazione e Giorno, con Davide Berti, Giorgia Cardinaletti, Francesco Costa, Tiziana Ferrario, Paolo Garimberti, Giancarlo Mazzuca, Venanzio Postiglione, Alessandra Sardoni, Fabio Tamburini e Luciano Tancredi, durante la riunione che si è svolta lo scorso 10 giugno a Palazzo dei Diamanti, ha selezionato i quattro libri finalisti tra gli 80 volumi candidati, numero record nella storia della manifestazione promossa da Confindustria Emilia che dal 1965 premia l’eccellenza del giornalismo italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: premio - estense
Gran Premio Nuvolari, 290 equipaggi attraversano il cuore della città estense
Il giornalista e scrittore, anche nella quartina finalista del 61esimo Premio Estense, presenterà i suoi lavori più recenti - facebook.com Vai su Facebook
Cerimonia di premiazione della 61^ edizione del #PremioEstense al Teatro "Claudio Abbado" di #Ferrara, con la proclamazione del vincitore tra i quattro finalisti: Milena Gabanelli e Simona Ravizza, @gadlernertweet, Paolo Rumiz e @marziogmian. #premi - X Vai su X
Premio Estense, il finale con l’assegnazione dell’Aquila d’Oro. Il ‘Granzotto’ a Corrado Augias - La giuria si ritroverà oggi alle 14, alle 18 poi la premiazione al Teatro Comunale ... Riporta ilrestodelcarlino.it
I libri nell’olimpo del giornalismo. Rush finale per il ’Premio Estense’ - Sabato alle 18 al teatro ’Abbado’ verrà scelto il testo vincitore selezionato tra ottanta pubblicazioni. msn.com scrive