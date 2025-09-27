Premio Estense il finale con l’assegnazione dell’Aquila d’Oro Il ‘Granzotto’ a Corrado Augias

Ferrara, 27 settembre 2025 –  L’atteso appuntamento che ritorna. In alto il sipario, questo pomeriggio dalle 18 al Comunale “ Claudio Abbado ”, per la la cerimonia di premiazione della 61^ edizione del Premio Estense con la proclamazione del vincitore e la consegna dellAquila d’Oro 2025. L’evento sarà condotto, come da tradizione, da Cesara Buonamici e, anche quest’anno, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Premio Estense. La giuria tecnica dell’evento, presieduta da Alberto Faustini, e composta da Agnese Pini, direttrice di Qn-Resto del Carlino-Nazione e Giorno, con Davide Berti, Giorgia Cardinaletti, Francesco Costa, Tiziana Ferrario, Paolo Garimberti, Giancarlo Mazzuca, Venanzio Postiglione, Alessandra Sardoni, Fabio Tamburini e Luciano Tancredi, durante la riunione che si è svolta lo scorso 10 giugno a Palazzo dei Diamanti, ha selezionato i quattro libri finalisti tra gli 80 volumi candidati, numero record nella storia della manifestazione promossa da Confindustria Emilia che dal 1965 premia l’eccellenza del giornalismo italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

