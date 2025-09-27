Premio Carosone 2025 | festa di generazioni e omaggi all’Arena Flegrea
Tempo di lettura: 4 minuti Sotto la direzione artistica di Federico Vacalebre, il Premio Carosone 2025 ha trasformato l’ Arena Flegrea in una ribalta di contaminazioni sonore e omaggi. Con il coordinamento generale di Teta Pitteri e il sostegno della Regione Campania e di Scabec a valere sui Fondi Coesione Italia 2127, la manifestazione è stata presentata da Maria Elena Fabi, Noemi Gherrero e Gianni Simioli e ha offerto a Napoli una serata in cui musica e teatro si sono intrecciati. “Il pubblico potrà vedere (o rivedere) su Canale21” la registrazione dell’evento. Apertura e nuova generazione. La scaletta ha privilegiato lo scontro creativo tra generazioni: la serata si è aperta con la giovane scena pop e rap — LDA ha reinterpretato “Io, mammeta e tu” e proposto il suo brano “Quello che fa male”, SLF ha portato una ventata rap, mentre Napoleone e Ste hanno infiammato la platea con i loro pezzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: premio - carosone
Premio Carosone 2025, il 26 settembre all’Arena Flegrea
Premio Carosone, presentazione del cast dell'edizione 2025
All’Arena Flegrea musica e spettacolo per il Premio Carosone. Ingresso gratuito con prenotazione
Venerdì 26 settembre all’Arena Flegrea di Napoli mi conferiranno il PREMIO CAROSONE. Del grande Carosone mi ha sempre colpito la sua malinconica allegria. La sua eleganza mentre giocava con i ritmi del mondo senza mai tradire le sue radici. Mi esibirò - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli - Premio Carosone, l'omaggio ad uno dei più grandi Artisti, il 26 settembre all' Arena Flegrea di Napoli #SpettacoloeCelebrità #Carosone #ArenaFlegrea #Premio #NanoTV - X Vai su X
La grande musica parla napoletano e studia Carosone e Pino Daniele - il tributo - Voglia di suonare e cantare, atmosfera da festa e grande musica sotto la direzione di Federico Vacalebre, biografo ufficiale del grande Renato - Lo riporta napolitoday.it
Suoni, voci, stili e tributi per il premio Carosone 2025 - Anche in questa edizione, Federico Vacalebre, ideatore e direttore artistico del Premio Carosone, ha messo insieme le voci, le generazioni e gli stili più diversi per rendere omaggio al grande Renato ... ansa.it scrive