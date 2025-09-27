Premio Carosone 2025 | festa di generazioni e omaggi all’Arena Flegrea

Tempo di lettura: 4 minuti Sotto la direzione artistica di Federico Vacalebre, il Premio Carosone 2025 ha trasformato l’ Arena Flegrea in una ribalta di contaminazioni sonore e omaggi. Con il coordinamento generale di Teta Pitteri e il sostegno della Regione Campania e di Scabec a valere sui Fondi Coesione Italia 2127, la manifestazione è stata presentata da Maria Elena Fabi, Noemi Gherrero e Gianni Simioli e ha offerto a Napoli una serata in cui musica e teatro si sono intrecciati. “Il pubblico potrà vedere (o rivedere) su Canale21” la registrazione dell’evento. Apertura e nuova generazione. La scaletta ha privilegiato lo scontro creativo tra generazioni: la serata si è aperta con la giovane scena pop e rap — LDA ha reinterpretato “Io, mammeta e tu” e proposto il suo brano “Quello che fa male”, SLF ha portato una ventata rap, mentre Napoleone e Ste hanno infiammato la platea con i loro pezzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

