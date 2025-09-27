Premio Carosone 2025 | Esplosione di suoni voci stili e tributi sul palco dell’Arena Flegrea

Anche in questa edizione, Federico Vacalebre, ideatore e direttore artistico del Premio Carosone, ha messo insieme le voci, le generazioni e gli stili più diversi per rendere omaggio al grande Renato e, insieme al tributo a lui dedicato, ha portato sul palco dell’Arena Flegrea anche il ricordo di Roberto De Simone, Pino Daniele, Fabrizio De André, Sergio Bruni e . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Premio Carosone 2025: Esplosione di suoni, voci, stili e tributi sul palco dell’Arena Flegrea

In questa notizia si parla di: premio - carosone

Premio Carosone 2025, il 26 settembre all’Arena Flegrea

Premio Carosone, presentazione del cast dell'edizione 2025

All’Arena Flegrea musica e spettacolo per il Premio Carosone. Ingresso gratuito con prenotazione

Venerdì 26 settembre all’Arena Flegrea di Napoli mi conferiranno il PREMIO CAROSONE. Del grande Carosone mi ha sempre colpito la sua malinconica allegria. La sua eleganza mentre giocava con i ritmi del mondo senza mai tradire le sue radici. Mi esibirò - facebook.com Vai su Facebook

#Napoli - Premio Carosone, l'omaggio ad uno dei più grandi Artisti, il 26 settembre all' Arena Flegrea di Napoli #SpettacoloeCelebrità #Carosone #ArenaFlegrea #Premio #NanoTV - X Vai su X

La grande musica parla napoletano e studia Carosone e Pino Daniele - il tributo - Voglia di suonare e cantare, atmosfera da festa e grande musica sotto la direzione di Federico Vacalebre, biografo ufficiale del grande Renato - Si legge su napolitoday.it

Suoni, voci, stili e tributi per il premio Carosone 2025 - Anche in questa edizione, Federico Vacalebre, ideatore e direttore artistico del Premio Carosone, ha messo insieme le voci, le generazioni e gli stili più diversi per rendere omaggio al grande Renato ... Segnala ansa.it