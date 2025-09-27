Premilcuore prima l’area feste e adesso il giardino comunale

A Premilcuore riapre al pubblico anche il giardino comunale, a pochi mesi dal termine delle opere di recupero dell’area feste, lo spazio dedicato alle manifestazioni all’aperto vicino al centro storico. Lo ha annunciato ieri la Regione con una nota in cui si spiega che "col nuovo intervento, da 300mila euro, concluso proprio in questi giorni, si aggiunge un tassello indispensabile per la sicurezza del territorio colpito in maniera grave da due frane sul pendio fra il fiume Rabbi e la Sp 3, dopo l’ alluvione del maggio 2023". In entrambi i dissesti "il movimento franoso ha causato il crollo di una parte di coltre e di blocchi lapidei dal versante adiacente l’alveo del fiume, rendendo inutilizzabili sia giardino che il percorso pedonale per accedere all’area feste". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

