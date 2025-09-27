Premier League | Nuno Espírito Santo vicino alla panchina del West Ham dopo l’esonero di Potter

Calcionews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le ultimissime news Un nuovo cambio in panchina scuote la Premier League: il West Ham ha deciso di esonerare Graham Potter, tecnico inglese classe 1975, dopo un avvio di stagione disastroso. Con soli 3 punti raccolti nelle prime 5 giornate, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

premier league nuno esp237rito santo vicino alla panchina del west ham dopo l8217esonero di potter

© Calcionews24.com - Premier League: Nuno Espírito Santo vicino alla panchina del West Ham dopo l’esonero di Potter

In questa notizia si parla di: premier - league

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa

La Serie A perde pezzi: il bomber dice sì alla Premier League

Chi ha speso cosa? Le 10 più grandi mosse della Premier League finora

Calendario Premier League 2025/2026: date, orari, partite, risultati, classifica - Il massimo campionato inglese, giunto alla sua 127ª edizione, la 34ª da quando esiste la Premier League, parte ufficialmente venerdì 15 agosto, con l’anticipo della 1ª giornata del torneo. Come scrive calcionews24.com

Premier League 25-26: debutto a Ferragosto, United-Arsenal alla 1ª giornata - Arsenal primo big match, la chiusura domenica 24 maggio con tutti le 10 partite dell’ultima giornata in contemporanea. Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Premier League Nuno Esp237rito