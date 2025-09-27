Povero Amorim sempre peggio il Manchester United | sconfitto 3-1 dal Brentford Il Guardian | disastro assoluto

Povero Amorim, sempre peggio il Manchester United: sconfitto 3-1 dal Brentford Di male in peggio. Il Manchester United finisce sconfitto anche col Brentford. È stato illusorio il successo per 2-1 sul Chelsea. Questa è la terza sconfitta in sei partite. In classifica lo United è tredicesimo con una partita in più. La situazione è a dir poco imbarazzante. Stavolta ci si è messa pura la mala sorte con Bruno Fernandes che al 76esimo ha sbagliato rigore del possibile 2-2. Il portoghese ha calciato malissimo. Il Brentford dopo venti minuti era già in vantaggio di due gol, con doppietta di Thiago, poi al 26 Sesko ha accorciato le distanze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

