Posti letto per i fuori sede | Milano sul podio per le candidature del Pnrr Ma qualcuno rinuncia per il caos-urbanistica

Milano, 27 settembre – Sono almeno 6.880 i posti letto che vedranno la luce con il Pnrr in Lombardia: queste le candidature finora pervenute da enti pubblici - ma soprattutto imprese private - che hanno risposto alla chiamata, impegnandosi a realizzare alloggi a prezzi calmierati e sottoscrivendo le condizioni previste dal bando Housing del Ministero dell'Università e della Ricerca, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con uno stanziamento che ammonta a un miliardo e 200 milioni di euro. A livello nazionale, sono arrivate candidature per 60.307 posti letto (il bando è ancora aperto).

