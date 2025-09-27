Posti letto per i fuori sede | Milano sul podio per le candidature del Pnrr Ma qualcuno rinuncia per il caos-urbanistica
Milano, 27 settembre – Sono almeno 6.880 i posti letto che vedranno la luce con il Pnrr in Lombardia: queste le candidature finora pervenute da enti pubblici - ma soprattutto imprese private - che hanno risposto alla chiamata, impegnandosi a realizzare alloggi a prezzi calmierati e sottoscrivendo le condizioni previste dal bando Housing del Ministero dell’Università e della Ricerca, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con uno stanziamento che ammonta a un miliardo e 200 milioni di euro. A livello nazionale, sono arrivate candidature per 60.307 posti letto (il bando è ancora aperto). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: posti - letto
Montelungo e Colleoni: le ex caserme si trasformano in studentati con 282 posti letto
Ortopedia al collasso. “Serve piano straordinario. Più posti letto e personale”
Borse di studio: oltre 4.100 posti letto per le sedi universitarie dell’Emilia Romagna. I requisiti
L’hotel di corso del Popolo sarà inaugurato il 25 ottobre: 200 posti letto e spazi per grandi eventi - facebook.com Vai su Facebook
L’Aquila, raddoppiano i posti letto per gli studenti fuori sede - Cresce l’offerta abitativa per gli studenti universitari fuori sede dell’Aquila. Secondo laquilablog.it
L’Aquila, boom di posti letto universitari: 200 alloggi pronti per studenti fuori sede - Con fondi del PNRR e un protocollo con l’Ater, l’Adsu raddoppia i posti letto nella cittadella universitaria “Il Moro” e potenzia i ... Segnala abruzzo24ore.tv