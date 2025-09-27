Poste Italiane promuove la sicurezza stradale con il progetto Guida Sicura ad Avellino

Avellino, 27 settembre 2025 – Fa tappa nella sede di via Ammigliaglio Gregorio Ronca, 18, ad Avellino Guida Sicura, il progetto rivolto ai dipendenti di Poste Italiane nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.Obiettivi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: poste - italiane

Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione

Poste Italiane assume consulenti finanziari a Livorno, candidature entro il 7 settembre

Educazione digitale: il webinar di Poste Italiane

Poste Italiane: tagliato il traguardo dei 100.000 passaporti Il record è stato raggiunto a Pescara, dopo poco più di un anno dall’avvio del servizio, che è disponibile in oltre 2700 uffici postali tra Comuni con meno di 15mila abitanti e grandi città. “Aver raggiunto i Vai su Facebook

Nasce TIM Energia powered by Poste Italiane. Dal 29/09 TIM amplia il proprio modello d’offerta e, per la prima volta, porta nelle case degli italiani non solo connettività, intrattenimento e servizi digitali, ma anche luce e gas. - X Vai su X

Accordo tra Poste Italiane e Leonardo per soluzioni nella logistica e per la sicurezza - Dal direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, e dal condirettore generale di Leonardo, Carlo Gualdaroni, “massima soddisfazione per l’intesa raggiunta auspicando un percorso di ... msn.com scrive

Azioni Poste Italiane: nuovi massimi dopo l’accordo con Leonardo? - Un'inedita collaborazione promette di rivoluzionare un intero settore. Secondo it.benzinga.com