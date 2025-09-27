Poste Italiane l' ufficio di Rizziconi torna operativo nella versione Polis

L’ufficio postale di Rizziconi ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis. La sede di via Aldo Moro è pronta per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre alla stampa del cedolino della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

poste italiane ufficio rizziconiDi nuovo operativo nella versione “Polis” l’ufficio postale di Rizziconi - L’ufficio postale di Rizziconi ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia “Polis”. Lo riporta reggiotv.it

