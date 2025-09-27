Post-alluvione Sogesid al Comune | | Così si accelerano gli interventi

Molti dei lavori di sistemazione post alluvione nel territorio lughese, ma, in generale, in gran parte della Bassa Romagna, sono stati affidati alla società statale Sogesid. Questo tramite un accordo siglato dagli enti locali e dalla Struttura Commissariale, per cercare di venire incontro alle esigenze di un territorio gravemente colpito dall’alluvione di maggio 2023 e che avrebbe fatto fatica ad avere le risorse umane per poter seguire così tanti progetti. A più di due anni dalla catastrofe, molti di questi cantieri non sono ancora partiti, in alcuni casi mancano ancora i progetti esecutivi. Per cercare di agevolare, dal punto di vista burocratico, le pratiche, affinché questi lavori inizino, la Struttura Commissariale ha proposto al Comune di Lugo di aggiungere alcuni paragrafi alla convenzione quadro per poter affidare a Sogesid le funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto per l’esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza del territorio a seguito dell’alluvione del maggio 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

