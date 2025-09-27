Post-alluvione Sogesid al Comune | | Così si accelerano gli interventi
Molti dei lavori di sistemazione post alluvione nel territorio lughese, ma, in generale, in gran parte della Bassa Romagna, sono stati affidati alla società statale Sogesid. Questo tramite un accordo siglato dagli enti locali e dalla Struttura Commissariale, per cercare di venire incontro alle esigenze di un territorio gravemente colpito dall’alluvione di maggio 2023 e che avrebbe fatto fatica ad avere le risorse umane per poter seguire così tanti progetti. A più di due anni dalla catastrofe, molti di questi cantieri non sono ancora partiti, in alcuni casi mancano ancora i progetti esecutivi. Per cercare di agevolare, dal punto di vista burocratico, le pratiche, affinché questi lavori inizino, la Struttura Commissariale ha proposto al Comune di Lugo di aggiungere alcuni paragrafi alla convenzione quadro per poter affidare a Sogesid le funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto per l’esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza del territorio a seguito dell’alluvione del maggio 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: post - alluvione
Meldola, ricostruzione post alluvione: al via i lavori sulla strada San Colombano-Castelnuovo
Post alluvione Ravone, Regione e Comune di Bologna valutano reclamo dopo il ricorso accolto dal Tribunale
Post, alluvione, 22 milioni di euro dal Consorzio di bonifica della Romagna occidentale: 70 cantieri completati
DOMANI OPEN DAY ALLA SCUOLA DI MUSICA MALERBI. DAL 1° OTTOBRE VIA AI NUOVI CORSI Mercoledì 1° ottobre riapre la scuola comunale di musica Malerbi di Lugo, dove sono stati ultimati i lavori di ripristino post alluvione. Nel frattempo, domani a p - facebook.com Vai su Facebook
Ricostruzione post #alluvione. A #Premilcuore (FC) riapre il giardino comunale: con 300mila euro completato un secondo intervento di ripristino e consolidamento del pendio franato che scende verso il fiume Rabbi La #notizia https://regioneer.it/Premilcuore - X Vai su X
Post-alluvione, Sogesid al Comune:: "Così si accelerano gli interventi" - La sindaca Zannoni: "Aggiunta burocratica, ma che speriamo possa far procedere al meglio e più speditamente alcune pratiche". Scrive ilrestodelcarlino.it
Sogesid vede i comuni. Le opere post alluvione - Sogesid, società del ministero dell’Economia che ha l’incarico di progettare e realizzare una parte significativa degli interventi per la ... Scrive ilrestodelcarlino.it