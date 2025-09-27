Notizia fresca giunta in redazione: Guarda Chelsea vs Brighton e Hove Albion in un calcio d’inizio di sabato alle 15:00 in Premier League, con Quattrofourtwo Portarti tutte le informazioni qui sui canali TV e sui flussi live a livello globale. Informazioni sulla chiave Chelsea vs Brighton • Data: Sabato 27 settembre 2025 • Tempo di kick-off: 15:00 BST 10:00 ET • Luogo: Stamford Bridge, Londra • TV e streaming: Peacock (US), Stan Sport (Australia) • Guarda da qualsiasi luogo: Prova NordVPN senza rischi Il Chelsea ha visto in sicurezza uno spavento iniziale per battere la squadra di Lincoln City nella Coppa Carabao a metà settimana, nonostante sia andato 1-0 fino agli IMP. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Posso guardare Chelsea vs Brighton nel Regno Unito? Streaming live, anteprima