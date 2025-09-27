Portiamo le terme storiche nelle istituzioni UE per ottenere riconoscimenti e fondi

«Il nostro lavoro di lobby nelle istituzioni europee è fondamentale per far riconoscere che il turismo termale non è semplice wellness commerciale, ma un patrimonio unico che integra salute scientificamente provata, eredità culturale Unesco e tradizione millenaria». Riccardo Mortandello, sindaco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

