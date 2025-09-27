Porti d’Italia | Genova e le novità della Linea Blu del 27 settembre

Un palinsesto ricco di appuntamenti dedicati alle principali città portuali italiane e alle meraviglie del territorio nazionale, trasmessi nel pomeriggio di sabato 27 settembre. La programmazione include approfondimenti su Genova, Messina e altre località, con un focus particolare sulle infrastrutture portuali più innovative e sui progetti di valorizzazione territoriale. Di seguito, una panoramica dettagliata delle principali trasmissioni e dei contenuti proposti. programmi in onda il 27 settembre: focus su le città portuali italiane. linea blu porti d'Italia: genova protagonista. La trasmissione Linea Blu Porti d'Italia, condotta da Donatella Bianchi e Fabio Gallo, torna in onda su Rai 1 alle ore 14:00 circa.

