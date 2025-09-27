Portafogli rubato all’anziano invalido Il palo ha solo 14 anni | in manette
L’hanno visto claudicante, in difficoltà sulle scale del metrò e ne hanno subito approfittato per derubarlo, peraltro in due contro uno. Il raid è andato in scena giovedì mattina all’uscita della fermata Inganni della linea rossa della metropolitana. Il primo a entrare in azione è stato il diciottenne romeno L.A., che ha sfilato il portafogli al pensionato, invalido e con gravi difficoltà di deambulazone; a osservare tutto a pochi metri di distanza c’era un connazionale del ladro, B.S. di appena 14 anni, che faceva da palo, pronto a intervenire in caso di bisogno e attento alle eventuali reazioni di altri passeggeri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
