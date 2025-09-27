Portaerei USS Ford partecipa a esercitazione Nato Neptune Strike 25-3
Roma, 27 set. (askanews) La portaerei statunitense più grande del mondo, la USS Gerald R. Ford, partecipa all'esercitazione NATO Neptune Strike 25-3 nel Mare del Nord, con aerei statunitensi coinvolti insieme a quelli europei. Le esercitazioni si svolgono nel Mediterraneo, nell'Adriatico, nel Mare del Nord e nel Baltico, in una dimostrazione di forza con oltre 10.000 militari provenienti da 13 nazioni. Immagini di DVIDS (Defence Visual Information Distribution Service). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
L'USS Gerald R. Ford è una portaerei di classe Nimitz, la più grande nave da guerra al mondo. Le sue dimensioni sono davvero impressionanti: - Lunghezza: 337 metri - Larghezza: 78 metri - Altezza: 82 metri dalla linea di galleggiamento alla cima della sovra
