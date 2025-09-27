Porta Romana si accende Nuova vita per il quartiere nel segno di arte e bellezza
Riportare energia, bellezza e una rinnovata vitalità nel rione di Porta Romana, lungo via Giacomo Matteotti, in una zona spesso al di fuori degli eventi, dove un tempo sorgevano tante attività commerciali e si trovava l'ospedale. Oggi le luci di laboratori, mercatini di strada, incontri e attività di animazione illuminano una nuova vita per il quartiere: le vetrine rialzano la saracinesca e fanno squadra con quelle aperte da tempo e con i residenti, trasformando strade e vicoli in un laboratorio a cielo aperto di arte, artigianato, cultura. "Porta Romana Art District" è nata qualche mese fa, ha aderito alla Notte Bianca e al Todi Festival, ma in questo week end lancia una due giorni su salute e sostenibilità, "Green Day, benessere per il corpo, la mente e lo spirito".
