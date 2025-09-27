Pontedera-Forlì 2-1 i granata ritrovano la strada della vittoria
Pontedera (Pisa), 27 settembre 2025 – Dopo due sconfitte il Pontedera è tornato alla vittoria. Il 2-1 sul Forlì vale il secondo trionfo casalingo e della stagione e serve a far respirare la classifica (7 punti dopo 7 giornate). Dopo un primo tempo con un palo per parte (Manetti, esterno, Battimelli pieno, con la porta spalancata davanti) tutto si è deciso nella ripresa. Prima Vona ha piazzato la zampata del vantaggio su angolo di Ladinetti, quindi nel lunghissimi minuti di recupero (9') Vitali ha sparato il sinistro dei tre punti dopo che il Forlì aveva acciuffato il pari con una incornata di Franzolini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
