Ponte sullo Stretto Tridico | Salvini vuole realizzarlo con i soldi dei calabresi e dei siciliani

"Oggi scopriamo che Salvini vuole realizzare il ponte sullo Stretto con i soldi dei calabresi e dei siciliani. A dire il vero lo sapevamo già ma è scandaloso che lo dichiari pubblicamente dopo aver millantato che l’infrastruttura sarebbe stata finalizzata prima col Pnrr, poi col Fsc, poi ancora. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Tridico attacca Salvini e Occhiuto: «Il Ponte sullo Stretto con i soldi dei calabresi? Uno scippo vergognoso» - Il candidato del centrosinistra alla Regione denuncia: «Rubano il futuro ai giovani, tagliano fondi e tacciono sulla sanità. Secondo zoom24.it

Tridico all’attacco: «Salvini vuole il Ponte con i soldi dei calabresi e dei siciliani» - È quanto dichiara il candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista: «E' scandaloso che lo dichiari pubblicamente dopo aver millantato che l'infrastruttura sarebbe stata fi ... Lo riporta quicosenza.it