di Laura Lucente CESA Il ponte di Cesa torna al centro della scena. A due mesi dalla riapertura al traffico, è scoppiata una nuova polemica legata a un errore tecnico: il guardrail installato lungo la carreggiata è stato smontato e sostituito perché non conforme. Un difetto di posizionamento, che ha reso necessaria la correzione dell’intervento e ha acceso nuovi interrogativi su controlli, responsabilità e costi aggiuntivi. A segnalare per primo il problema è stato il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, che sui social ha commentato con ironia: "È durato poco il primo guardrail del ponte a Cesa! Operai al lavoro per ritoccarlo giusto un pelino". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte di Cesa, è polemica. Lavori in corso al guardrail: "Sostituito per un errore"