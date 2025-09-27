Ponte di Cesa è polemica Lavori in corso al guardrail | Sostituito per un errore
di Laura Lucente CESA Il ponte di Cesa torna al centro della scena. A due mesi dalla riapertura al traffico, è scoppiata una nuova polemica legata a un errore tecnico: il guardrail installato lungo la carreggiata è stato smontato e sostituito perché non conforme. Un difetto di posizionamento, che ha reso necessaria la correzione dell’intervento e ha acceso nuovi interrogativi su controlli, responsabilità e costi aggiuntivi. A segnalare per primo il problema è stato il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, che sui social ha commentato con ironia: "È durato poco il primo guardrail del ponte a Cesa! Operai al lavoro per ritoccarlo giusto un pelino". 🔗 Leggi su Lanazione.it
