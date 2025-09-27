Pompei | arrestati due uomini per tentata rapina a un’anziana

Aggredita un’ultraottantenne, i rapinatori individuati grazie alle telecamere. L’aggressione e il tentativo di rapina. Questa mattina gli agenti del Commissariato di Pompei hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Torre Annunziata su richiesta della Procura, nei confronti di due uomini gravemente indiziati di tentata rapina, lesioni personali e ricettazione. L’episodio risale al 3 luglio 2025, quando i due, a bordo di uno scooter, avvicinarono un’anziana donna nei pressi della sua abitazione. Uno dei rapinatori scese dal mezzo e la aggredì alle spalle, tentando di strapparle la borsa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

