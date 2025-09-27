politecnica missione pachistana

L’ Università Politecnica delle Marche ha avviato una collaborazione con due università pakistane per progetti di ricerca sulla sostenibilità ambientale nelle zone di alta montagna. Dal 14 al 24 settembre un team di esperti marchigiani ha lavorato con la Karakoram International University e l’ Università del Gilgit Baltistan. La missione, guidata dal professor Francesco Regoli e dalla professoressa Stefania Gorbi, ha coinvolto ricercatori dei dipartimenti di scienze della vita e dell’ambiente e di scienze agrarie. Il gruppo ha partecipato a seminari, attività sul campo e laboratori per studenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

