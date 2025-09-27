Politecnica missione pachistana
L’ Università Politecnica delle Marche ha avviato una collaborazione con due università pakistane per progetti di ricerca sulla sostenibilità ambientale nelle zone di alta montagna. Dal 14 al 24 settembre un team di esperti marchigiani ha lavorato con la Karakoram International University e l’ Università del Gilgit Baltistan. La missione, guidata dal professor Francesco Regoli e dalla professoressa Stefania Gorbi, ha coinvolto ricercatori dei dipartimenti di scienze della vita e dell’ambiente e di scienze agrarie. Il gruppo ha partecipato a seminari, attività sul campo e laboratori per studenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: politecnica - missione
#PolibaChronicle #ADIcompassodoro XXVIII° COMPASSO D’ORO ADI, I TRE PROGETTI PUGLIESI VINCITORI SOSTENUTI DAL POLIBA EMSi, la tuta spaziale in orbita nella missione “AX-3 Voluntas”. OMNIAGV, il veicolo-robot per la logistica industriale. PN - facebook.com Vai su Facebook
POLITECNICO DI BARI, IL CORAGGIO DI RIDEFINIRE LA PROPRIA MISSIONE Anche un piccolo Ateneo del Sud può diventare un attore nazionale e internazionale. Immatricolazioni record, +54% in 10 anni. Tasso di occupazione post-laurea, 91%. - X Vai su X
Ricercatori della Politecnica delle Marche in missione al Polo Sud: «Così studiamo il clima che cambia» - ANCONA Missione Antartide per i ricercatori dell’università Politecnica delle Marche che studiano gli oceani e le loro interazioni con i cambiamenti climatici. Segnala corriereadriatico.it