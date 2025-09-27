Polistena anziana raggirata con la tecnica del finto avvocato | come funziona la truffa
Due quarantenni arrestati a Polistena per rapina e truffa ai danni di anziani: recuperati denaro e gioielli grazie alla segnalazione di una vittima. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: polistena - anziana
#Polistena (RC), una donna e un uomo in manette per rapina e truffa ad anziana donna - https://ilmetropolitano.it/2025/09/27/polistena-rc-una-donna-e-un-uomo-in-manette-per-rapina-e-truffa-ad-anziana-donna/… #ilmetropolitano - X Vai su X
Radio Azzurra. . Polistena. Truffa del “Finto Carabiniere” ai danni di un’anziana donna: due arresti Leggi tutto su: https://www.radioazzurra.news/polistena-truffa-del-finto-carabiniere-ai-danni-di-unanziana-donna-due-arresti/ - facebook.com Vai su Facebook
Polistena, anziana raggirata con la tecnica del finto avvocato: come funziona la truffa - Due quarantenni arrestati a Polistena per rapina e truffa ai danni di anziani: recuperati denaro e gioielli grazie alla segnalazione di una vittima. Come scrive virgilio.it