Sabato infuocato per le polemiche sul dibattito andato in onda oggi, 27 settembre, a “Uno Mattina In Famiglia”: “Ma il gay come si riconosce?”. A formulare la domanda agli ospiti in studio, Alessandro Cecchi Paone e Concita Borrelli, è la giornalista Ingrid Muccitelli. Si sta disquisendo della manualità dei parrucchieri commentando un’altra notizia recente relativa alla richiesta da parte di un parrucchiere di Montesilvano, in Abruzzo, che nel cercare personale aveva chiesto che si trattasse di hair stylist omosessuali. Muccitelli chiede allora alla sua ospite: “Un parrucchiere gay ha davvero tutta questa manualità, sensibilità e charme rispetto a un parrucchiere etero?” e Borrelli risponde: “Detto così mi fa i brividi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Polemiche a “Uno Mattina” su “riconoscibilità” dei gay. Borrelli: “Non provate ad attaccarmi”. Commissioni Pari Opportunità Rai e Usigrai: “Luoghi comuni” - La Commissione Pari Opportunità accusa: "Stereotipi e luoghi comuni sui gay in tv" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
