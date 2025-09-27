Pole e sprint per Bagnaia in Giappone Marc Marquez vede il titolo
Doppietta Ducati a Motegi col pilota torinese che torna protagonista MOTEGI (GIAPPONE) - Finalmente Pecco. Il weekend del Motegi si apre nel segno di Francesco Bagnaia: il torinese della Ducati prima va a prendersi la pole - la seconda stagionale dopo quella di Brno - e poi ritrova il successo in un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
MotoGP | GP Giappone: Bagnaia domina e torna alla vittoria nella Sprint - Pecco is back: Francesco Bagnaia torna alla vittoria nella Sprint del GP Giappone MotoGP con una prova di forza maiuscola a Motegi. Come scrive thelastcorner.it
MotoGP Giappone 2025. la rinascita di Bagnaia: sue pole e sprint! - Pecco Bagnaia conquista la pole di Motegi e poi domina la sprint come non gli capitava dallo scorso anno! Secondo motorbox.com