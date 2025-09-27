Poggiomarino sperona la gazzella dei Carabinieri | arrestato 26enne senza patente

Tensione ieri, venerdì 26 settembre, a Poggiomarino, dove un inseguimento tra le strade cittadine si è concluso con l’arresto di un 26enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri della locale Stazione stavano effettuando controlli quando hanno notato una Smart con targa . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Poggiomarino, sperona la gazzella dei Carabinieri: arrestato 26enne senza patente

In questa notizia si parla di: poggiomarino - sperona

Poggiomarino, non si ferma all’alt: arrestato per resistenza - I carabinieri della locale stazione stanno percorrendo le strade della cittadina quando notano una Smart con targa bulgara che percorre contromano via nuova ... Secondo napolivillage.com

Poggiomarino, accoltellato dopo una lite: è grave - Un uomo di 52 anni è ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale di Sarno dove è giunto in gravi condizioni poco dopo la mezzanotte. Lo riporta rainews.it