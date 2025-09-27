Pogacar per battere Evenepoel si è allenato con i taxi e promuove il Ruanda
Surclassato da Remco Evenepoel nella cronometro, Tadej Pogacar è «pronto» a prendersi la rivincita nella gara su strada di domenica ai Campionati mondiali di ciclismo di Kigali e dice di sentirsi «molto meglio» dopo diversi giorni di adattamento alle condizioni. Ne parla rtbf La sfida tra Pogacar ed Evenepoel. «Quando sono arrivato, ho fatto due giorni di allenamento sulla bici da cronometro prima della cronometro. Non ho trovato il mio ritmo. Da quando sono passato alla bici da strada, è andato molto meglio. Le mie gambe girano bene. Mi sento pronto», ha detto lo sloveno in una conferenza stampa giovedì nel suo hotel. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
