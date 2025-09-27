Pnrr e Case di comunità I forzisti contro la Regione | Fondi spesi solo al 28%

Emilia-Romagna "ferma al palo" sul Pnrr per la sanità. Lo afferma Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice di Forza Italia in regione. "I dati sull’attuazione della missione 6 Salute del Pnrr mostrano una situazione inaccettabile: in Emilia-Romagna le Case della Comunità, che rappresentano il fulcro della presa in carico territoriale, sono completate solo in minima parte. Su 84 progetti finanziati, appena otto risultano conclusi e la Regione ha speso soltanto il 28,6% dei fondi disponibili. Nonostante le risorse messe a disposizione dal governo, l’Emilia-Romagna continua a non rispettare le scadenze, mettendo a rischio servizi essenziali per i cittadini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

