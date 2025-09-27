Pnrr Cna | Spostare risorse sul fondo per l’autoproduzione da rinnovabili e nuova spinta sulle semplificazioni

ROMA – Trasferire risorse al fondo per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, potenziare la dotazione della ZES unica e accelerare sulle semplificazioni. Sono le proposte presentate da CNA alla cabina di regia a Palazzo Chigi nell’ambito delle modifiche al Pnrr. Più in dettaglio la Confederazione ha indicato l’opportunità di potenziare l’autoproduzione che aveva una dotazione di 320 milioni. Un intervento a misura di piccole imprese da rifinanziare con parte delle risorse non utilizzate di Transizione 5.0 prorogando il termine delle domande che scade il 30 settembre. CNA inoltre ha sottolineato l’esigenza di potenziare le risorse per la ZES unica e al tempo stesso ha rinnovato la richiesta di abbassare la soglia minima di investimento oggi a 200mila euro che taglia fuori moltissime piccole imprese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Pnrr, Cna: “Spostare risorse sul fondo per l’autoproduzione da rinnovabili e nuova spinta sulle semplificazioni”

In questa notizia si parla di: pnrr - spostare

