PKHeX Aggiornamento 25.0925 | Novità Legality File ZIP e Altre Migliorie

La community dei fan di PKHeX, il popolarissimo editor di salvataggi Pokémon, ha un nuovo motivo per festeggiare. Il team di sviluppo ha infatti rilasciato il nuovo aggiornamento 25.09.25, che introduce una serie di importanti novità, correzioni e migliorie all’usabilità. Se sei un appassionato di personalizzazione dei tuoi giochi Pokémon, questo aggiornamento è essenziale. Ecco una panoramica dettagliata di tutto ciò che è cambiato. Novità in Primo Piano: Legality e Non Solo. L’aggiornamento si concentra sul mantenere PKHeX al passo con gli ultimi eventi Pokémon e sul migliorare l’esperienza utente. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net