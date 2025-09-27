Alla fine Pistoia si ritrova al centro della campagna elettorale. E questo non soltanto perché il candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione è il sindaco Alessandro Tomasi, ma anche perché capolista del Pd è il giovane Bernard Dika, portavoce del presidente in carica. Il risultato è che Giani, che ha sempre frequentato con assiduità il territorio, ora è presenza fissa. Inaugurazioni, iniziative, confronti: lui c’è. Ma c’è sopratutto a fianco di Dika agli appuntamenti elettorali che stanno registrando il pienone. L’obiettivo è riuscire a riportare Pistoia al centrosinistra dopo (quasi) due mandati di Tomasi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pistoia stavolta al centro della sfida: "Ma il rischio resta la marginalità"