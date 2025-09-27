Pistoia stavolta al centro della sfida | Ma il rischio resta la marginalità
Alla fine Pistoia si ritrova al centro della campagna elettorale. E questo non soltanto perché il candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione è il sindaco Alessandro Tomasi, ma anche perché capolista del Pd è il giovane Bernard Dika, portavoce del presidente in carica. Il risultato è che Giani, che ha sempre frequentato con assiduità il territorio, ora è presenza fissa. Inaugurazioni, iniziative, confronti: lui c’è. Ma c’è sopratutto a fianco di Dika agli appuntamenti elettorali che stanno registrando il pienone. L’obiettivo è riuscire a riportare Pistoia al centrosinistra dopo (quasi) due mandati di Tomasi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pistoia - stavolta
IL CUORE STAVOLTA NON BASTA Un super Miro Bilan - che sfiora una clamorosa tripla doppia - guida la vittoria di Brescia in casa dell'Estra Pistoia. Il finale... https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/live-lba-bilan-sfiora-una-clamorosa-tripla-dop - facebook.com Vai su Facebook