Dopo due anni in cui l’impianto è stato chiuso per permettere i lavori di rifacimento della struttura, la pista di atletica del campo ’Alfonso Consolini’ di Follonica riapre i battenti. Il rifacimento è stato effettuato dalla Provincia di Grosseto con un investimento di 3 milioni di euro sul bando Pnrr che hanno permesso all’impianto di diventare una delle strutture più moderne del territorio. Su richiesta del Comune di Follonica, la Provincia ha disposto un collaudo parziale con consegna anticipata della struttura, così che l’ Atletica Follonica può riprendere l’attività dei suoi corsi, in attesa del collaudo definitivo previsto per metà ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pista di atletica. Riapre la ’Consolini’ dopo due anni

