Pista ciclabile Ganzirri-Torre Faro modifiche al progetto dopo l' intervento della Circoscrizione
Sarà modificata la pista ciclabile in fase di realizzazione tra Ganzirri e Torre Faro. Accolte le richieste presentate dal sesto Quartiere e reiterate ieri durante un incontro al Comune con il vicesindaco Salvatore Mondello L’iniziativa è stata monitorata dal vicepresidente della sesta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Viale Dune, via ai lavori sull'illuminazione pubblica: chiusa la pista ciclabile
Viale delle Dune, al via i lavori all'illuminazione pubblica: chiusa la pista ciclabile
Nuova pista ciclabile, Fiab: "Troppo rischiosa la corsia sulla complanare"
Collegare Potenza e Pignola riqualificando in pista ciclabile una vecchia tratta vicina ai binari dell'ex ferrovia Fal. E’ una delle iniziative proposte dal Comune di Potenza e che gli hanno permesso di essere tra le amministrazioni aggiudicatarie del bando nazio - facebook.com Vai su Facebook
Dalla pista ciclabile alla tavola, una storia di turismo lento nato per dare ristoro ai viaggiatori su due ruote, oggi diventati un modello di accoglienza che unisce sport, territorio e cucina di qualità. - X Vai su X
Messina, pista ciclopedonale Ganzirri-Torre Faro: accolte le richieste del vice presidente Scandurra - Salvatore Mondello presso il Comune di Messina, l’incontro avente ad oggetto la realizzazione della pista ciclopedonale nel tratto Ganzirri–Torre Far ... Come scrive strettoweb.com
Tre milioni di euro per trasformare in pista ciclabile i binari abbandonati tra Saluzzo, Torre San Giorgio e Moretta - Approvato questa mattina dalla Giunta regionale il finanziamento che punta a realizzare quattordici nuovi chilometri di collegamento alla rete ciclabile del Torinese. Scrive targatocn.it