Pista ciclabile Ganzirri-Torre Faro modifiche al progetto dopo l' intervento della Circoscrizione

Sarà modificata la pista ciclabile in fase di realizzazione tra Ganzirri e Torre Faro. Accolte le richieste presentate dal sesto Quartiere e reiterate ieri durante un incontro al Comune con il vicesindaco Salvatore Mondello L’iniziativa è stata monitorata dal vicepresidente della sesta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

