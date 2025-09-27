Pisacane a Sky Sport | Belotti? Prima la sua salute L’Inter meritava ma il Cagliari ha dato tutto

Pisacane a Sky Sport, le parole dell’allenatore del Cagliari dopo la sconfitta contro l’Inter e le considerazioni tattiche. Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta interna contro l’ Inter nella quinta giornata di Serie A, soffermandosi sull’infortunio occorso ad Andrea Belotti e sulla prestazione della sua squadra. SU BELOTTI – «Speriamo che non sia nulla di grave, aspettiamo gli accertamenti, diciamo che in questo momento la salute di Andrea Belotti viene prima di tutto, ci auguriamo di cuore che ci sia un esito diverso. Aspettiamo e incrociamo le dita». 🔗 Leggi su Internews24.com

