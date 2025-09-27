Pisa-Fiorentina probabili formazioni e dove vederla in tv
L'attesa è finita. Dopo 31 anni, il derby tra Pisa e Fiorentina torna finalmente ad animare la Serie A. Un incontro che va ben oltre la rivalità storica: per la Fiorentina di Stefano Pioli la trasferta di domenica (ore 15) è un bivio cruciale. Con appena due punti raccolti in quattro gare, e la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
La Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali
Fiorentina a Pisa per vincere: con Gud e Fazzini dietro a Kean. Gilardino: “Noi cuore caldo e testa fredda”. Formazioni
Pisa-Fiorentina: i viola devono cambiare marcia, i nerazzurri vogliono sognare. Probabili formazioni e tv
Probabili formazioni Pisa-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Cuadrado, Nzola, Gudmundsson, Dzeko e Piccoli - Derby toscano all'Arena Garibaldi: il Pisa di Alberto Gilardino ospita la Fiorentina di Stefano Pioli.
Pisa-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta tv - 26, 5a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e orario