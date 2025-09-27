Piove in Brianza si alza il Seveso | attivata la vasca di laminazione del Parco Nord È l’11esima volta
Milano, 27 settembre 2025 – Non sono ancora finiti gli episodi di maltempo in Lombardia. Mentre intorno a mezzogiorno, nel Comasco, la pioggia intensa ha trasformato le strade in fiumi nella zona di Albavilla e dell’Erbese, con anche una grandinata che ha causato parecchi danni, in Brianza oggi pomeriggio forti piogge hanno di nuovo alzato i livelli di Seveso e Lambro. Un 81enne intrappolato in auto, l’acqua che sale e la catena umana per tirarlo fuori: storie dall’alluvione di Milano La piena del Seveso è ora su Milano e alle 16 il Comune ha attivato per l'undicesima volta la vasca di laminazione del Seveso per contenere la piena in arrivo da nord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: piove - brianza
Perché il maltempo a Milano si traduce quasi sempre in emergenza? Quali sono le soluzioni perché la città non vada in stand by ogni volta che piove? Vai su Facebook
Piove in Brianza, si alza il Seveso: attivata la vasca di laminazione del Parco Nord. È l’11esima volta - A Ponte Lambro sono sotto controllo i livelli di fognatura di via Vittorini, ora bassi e ri ... msn.com scrive
Esonda il Seveso. Strade come torrenti la città va sott'acqua - Isola allagata e a Niguarda tre scuole evacuate: 650 gli interventi dei pompieri ... Secondo msn.com