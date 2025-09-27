Piove in Brianza si alza il Seveso | attivata la vasca di laminazione del Parco Nord È l’11esima volta

Milano, 27 settembre 2025 – Non sono ancora finiti gli episodi di maltempo  in Lombardia. Mentre intorno a mezzogiorno, nel Comasco, la pioggia intensa ha trasformato le strade in fiumi nella zona di Albavilla e dell’Erbese, con   anche una grandinata che ha causato parecchi danni, in Brianza oggi pomeriggio forti piogge  hanno di nuovo alzato i livelli di Seveso e Lambro. Un 81enne intrappolato in auto, l’acqua che sale e la catena umana per tirarlo fuori: storie dall’alluvione di Milano La piena del Seveso è ora su Milano  e alle 16 il Comune ha attivato per l'undicesima volta la vasca di laminazione del Seveso per contenere la piena in arrivo da nord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

