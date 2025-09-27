Piombino brucia un cumulo pellet in un oliveto | 45enne denunciato
I carabinieri forestali di Venturina hanno denunciato per il reato ambientale di combustione illecita di rifiuti non pericolosi un 45enne, operaio di un’azienda agricola del grossetano. I militari dell'Arma hanno accertato che in località Le Capanne (Piombino), in un terreno adibito ad oliveto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: piombino - brucia
Brucia un cumulo di rifiuti nel giardino di casa | Cronaca PIOMBINO - facebook.com Vai su Facebook
Brucia un cumulo di rifiuti nel giardino di casa - PIOMBINO: Un uomo di 50 anni è stato denunciato dai Carabinieri Forestali: nelle fiamme scarti edili da demolizione e tessili, ma anche metalli di vario tipo ... toscanamedianews.it scrive