Pio Esposito segna il primo gol in Serie A a Cagliari l'Inter vince 2-0 | immancabile la firma di Lautaro
Francesco Pio Esposito segna il primo gol in Serie A a Cagliari, l'Inter vince 2-0 nell'anticipo della 5a giornata: immancabile la firma di Lautaro Martinez contro i sardi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Matri, elogi a Francesco Pio Esposito: «Da due segna in Serie B, è pronto per il salto. Caratteristiche uniche»
Nazionali, l’Inter brilla in azzurro: Bastoni segna, Barella e Dimarco convincono, minuti per Pio Esposito
Adani convinto: «Pio Esposito va difeso anche se non segna. Chivu deve ancora fare il salto ma…»
Adani: "Pio Esposito ha forza, è evoluto calcisticamente e si è guadagnato la conferma. Ma dobbiamo difenderlo se non segna per dieci partite, anche se all'Inter è dura: queste dieci partite di crescita potrebbero servire al Mondiale".
Adani: "Esposito va difeso anche se non segna per 10 partite. Chivu? All'#Inter non c'è tempo"
