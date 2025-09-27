Pio Esposito segna il primo gol in Serie A a Cagliari l'Inter vince 2-0 | immancabile la firma di Lautaro

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Pio Esposito segna il primo gol in Serie A a Cagliari, l'Inter vince 2-0 nell'anticipo della 5a giornata: immancabile la firma di Lautaro Martinez contro i sardi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: esposito - segna

Matri, elogi a Francesco Pio Esposito: «Da due segna in Serie B, è pronto per il salto. Caratteristiche uniche»

Nazionali, l’Inter brilla in azzurro: Bastoni segna, Barella e Dimarco convincono, minuti per Pio Esposito

Adani convinto: «Pio Esposito va difeso anche se non segna. Chivu deve ancora fare il salto ma…»

pio esposito segna primoPio Esposito segna il primo gol in Serie A a Cagliari, l’Inter vince 2-0: immancabile la firma di Lautaro - Francesco Pio Esposito segna il primo gol in Serie A a Cagliari, l'Inter vince 2- Segnala fanpage.it

pio esposito segna primoPio Esposito, primo gol in Serie A per il predestinato dell’Inter - Il giovane attaccante dell'Inter ha rotto il ghiaccio: primo gol in Serie A e una presenza sempre più importante nelle scelte di Chivu. Secondo panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Pio Esposito Segna Primo