Pio Esposito primo gol in Serie A per il predestinato dell’Inter

Panorama.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pio Esposito ha trovato la via del gol, il suo primo in Serie A con la maglia dellInter e il più atteso dal popolo interista che ha adottato questo attaccante classe 2005 cresciuto nel settore giovanile e ormai inserito in pianta stabile nella rosa di Chivu. La rete rompighiaccio è arrivata a Cagliari al minuto numero 82 di un partita prima dominata e poi complicatasi. Gol pesante, che conferma la bontà della scelta dei dirigenti di togliere Esposito dal mercato dopo averlo aggregato per il Mondiale per Club negli Stati Uniti ricavandone un centro contro il River Plate. L’avvio di stagione del giovane talento è stato positivo. 🔗 Leggi su Panorama.it

pio esposito primo gol in serie a per il predestinato dell8217inter

© Panorama.it - Pio Esposito, primo gol in Serie A per il predestinato dell’Inter

In questa notizia si parla di: esposito - primo

Calciomercato Inter LIVE: Lookman e Leoni aspettano solo l’offerta decisiva, respinto un primo assalto a Pio Esposito

LIVE Inter-Inter U23 alle 10.30: primo test per Chivu, Seba Esposito e Thuram dietro Lautaro

Pio Esposito, nuova occasione dal primo minuto contro il Sassuolo?

pio esposito primo golPio Esposito segna il primo gol in Serie A a Cagliari, l’Inter vince 2-0: immancabile la firma di Lautaro - Francesco Pio Esposito segna il primo gol in Serie A a Cagliari, l'Inter vince 2- Da fanpage.it

pio esposito primo golPio Esposito, primo gol in Serie A per il predestinato dell’Inter - Il giovane attaccante dell'Inter ha rotto il ghiaccio: primo gol in Serie A e una presenza sempre più importante nelle scelte di Chivu. panorama.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pio Esposito Primo Gol