Pio Esposito primo gol in Serie A per il predestinato dell’Inter

Pio Esposito ha trovato la via del gol, il suo primo in Serie A con la maglia dell’Inter e il più atteso dal popolo interista che ha adottato questo attaccante classe 2005 cresciuto nel settore giovanile e ormai inserito in pianta stabile nella rosa di Chivu. La rete rompighiaccio è arrivata a Cagliari al minuto numero 82 di un partita prima dominata e poi complicatasi. Gol pesante, che conferma la bontà della scelta dei dirigenti di togliere Esposito dal mercato dopo averlo aggregato per il Mondiale per Club negli Stati Uniti ricavandone un centro contro il River Plate. L’avvio di stagione del giovane talento è stato positivo. 🔗 Leggi su Panorama.it

