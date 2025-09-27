Pio Esposito è molto forte ma… | annuncio CHIARISSIMO in diretta | I tifosi devono capirlo – VIDEO

Tvplay.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una delle ultime dirette di TvPlay si è anche parlato di Pio Esposito. L’attaccante dell’Inter è sempre più al centro di vari dibattiti: sarà lui il bomber su cui l’Italia deve puntare?  Su TvPlay si parla veramente di tutto, dalle 18.30 (da lunedì al venerdì) su YouTube i nostri protagonisti analizzano le ultimissime dal mondo del calcio e in una delle dirette si è parlato di Francesco Pio Esposito. “Pio Esposito è molto forte ma.”: annuncio CHIARISSIMO in diretta I tifosi devono capirlo – (Foto LaPresse) – TvPlay.it Nel dettaglio è stato il nostro Giorgio Trobbiani a esporsi in maniera piuttosto netta. 🔗 Leggi su Tvplay.it

pio esposito 232 molto forte ma8230 annuncio chiarissimo in diretta i tifosi devono capirlo 8211 video

© Tvplay.it - “Pio Esposito è molto forte ma…”: annuncio CHIARISSIMO in diretta | I tifosi devono capirlo – VIDEO

In questa notizia si parla di: esposito - molto

Sebastiano Esposito Inter, nerazzurri rassegnati: non si potrà incassare molto, il motivo

Giuffredi (agente Esposito) conferma: «Pio resta in nerazzurro, Chivu crede molto in lui»

Sebastiano Esposito Inter, l’attaccante riparte dal Cagliari, Pisacane: «Ha grandi qualità, siamo molto felici di averlo con noi»

pio esposito 232 moltoSan Siro spento? Lo accende Pio Esposito. Così ha stregato la Milano nerazzurra - Una rovesciata, due occasioni, tante giocate: il ragazzo s'&#232; preso il cuore degli interisti. Secondo gazzetta.it

pio esposito 232 moltoBoban esalta Pio Esposito ma gli trova un difetto: “Ha classe, ma deve migliorare in un fondamentale” - Esordio con i fiocchi in Champions League per Pio Esposito, che ha disputato una partita splendida contro l'Ajax ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pio Esposito 232 Molto