Pio Esposito è molto forte ma… | annuncio CHIARISSIMO in diretta | I tifosi devono capirlo – VIDEO
In una delle ultime dirette di TvPlay si è anche parlato di Pio Esposito. L’attaccante dell’Inter è sempre più al centro di vari dibattiti: sarà lui il bomber su cui l’Italia deve puntare? Su TvPlay si parla veramente di tutto, dalle 18.30 (da lunedì al venerdì) su YouTube i nostri protagonisti analizzano le ultimissime dal mondo del calcio e in una delle dirette si è parlato di Francesco Pio Esposito. “Pio Esposito è molto forte ma.”: annuncio CHIARISSIMO in diretta I tifosi devono capirlo – (Foto LaPresse) – TvPlay.it Nel dettaglio è stato il nostro Giorgio Trobbiani a esporsi in maniera piuttosto netta. 🔗 Leggi su Tvplay.it
