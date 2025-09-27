pieve emanuele celebra la 26esima edizione di sapori colori e musiche della magna grecia

Pieve Emanuele (Milano) – Entra nel vivo la 26ª edizione di Sapori, Colori e Musiche della Magna Grecia. Un evento ricco di cultura, folklore, musica e sapori del Grande Sud, organizzato dall’associazione culturale Magna Grecia con il patrocinio del Comune di Pieve Emanuele e della Regione Calabria. Il programma di oggi, 27 settembre, prevede a partire dalle ore 15, uno stage di tarantella con i “Dipendenti di Te” e l’esibizione degli allievi della scuola di organetto Triolo. Dalle 19 spazio alla gastronomia con la degustazione di "maccaruni e carne di capra". Alle 21 la serata si aprirà il concerto de "I Trillanti" e Davis Muccari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

