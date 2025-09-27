Piedone – Uno sbirro a Napoli | in arrivo la seconda stagione su Sky e NOW con Salvatore Esposito

Digital-news.it | 27 set 2025

Proseguono le indagini dell’ispettore Vincenzo Palmieri sulle orme del mitico personaggio reso celebre da Bud Spencer Con  SALVATORE ESPOSITO,  SILVIA D’AMICO,  FABIO BALSAMO Un poliziesco Sky Original prodotto da Sky Studios, Wildside e Titanus Regia di ALESSIO MARIA FEDERICI Creata da PEPPE FIORE NEL 2026 IN ESCLUSIVA SU SKY E IN STREAMING SOLO SU NOW Sky annuncia oggi la seconda stagione. 🔗 Leggi su Digital-news.it

